В Николаеве во втором туре за пост мэра поборются представители старой и новой власти

Об этом говорится в статье издания "Новое время".

Накануне выборов в Николаеве социология показывала: во второй тур выходят действующий мэр Николаева экс-регионал Юрий Гранатуров и кандидат от "Оппоблока" Игорь Дятлов.

Но, как вспоминает Андрей Сенченко, руководитель Центра аналитических исследований, имелся “резерв” - треть опрошенных не определились с выбором. А когда они определились, оказалось, что 33-летний руководитель украинско-американской IT-компании Сенкевич на 408 голосов опередил Гранатурова. И стал №2.

Дятлов получил поддержку 44,8 тыс. избирателей, а его оппонент - 25,9 тыс. Теперь все решится 15 ноября, во втором туре. Сенкевич настроен на борьбу.

Его штаб находится в начале Советской - центральной улицы города. Здесь можно записаться в члены участковых избирательных комиссий. Волонтеры говорят, что в списках уже более 750 человек.

Но команде добровольцев противостоит серьезный враг, опирающийся на традиционные методы, пишет издание.

Со многочисленных билбордов, размещенных вдоль городских проспектов, благодарит николаевцев за доверие Дятлов. Он уверен в себе: ведь в горсовет, состоящий из 54 депутатов на этот раз избрали 26 представителей "Оппоблока".

Дятлова готовы поддержать во втором туре многие николаевцы. Прежде всего потому, что он кандидат от ОБ, объясняет Сенченко: люди, мол, беднеют и разуверились во власти. Да и Партия регионов пользовалась большой поддержкой здесь: в 2010-м из 90 депутатов горсовета две трети были регионалами.

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В Николаеве на первый тур выборов пришли чуть более 34 % избирателей - это один из самых низких показателей в стране. Голосование проигнорировала в основном молодежь, говорит Сенкевич. Для него это плохо - именно молодой избиратель, вероятно, не станет поддерживать Дятлова. “Молодежь не верила, что я выйду во второй тур. Но чудо произошло”, - объясняет кандидат.

Сенкевич говорит, что накануне второго тура для его штаба главные проблемы - это время, люди и деньги. Его бюджет несопоставим с расходами Дятлова на кампанию. Основная агитация за Сенкевича сейчас строится по принципу сетевого маркетинга - вовлечения как можно большего количества людей.

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Сторонники кандидата от "Самопомич" признаются - их претендент слегка опьянел от успеха в первом туре. Но теперь начал возвращаться к реальности.

Сам же Сенкевич говорит, что “словить звезду” сейчас для него означает потерять драгоценное время.

Полный текст статьи "Сюрприз из Николаева" читайте в выпуске журнала "Новое время" 6 ноября.