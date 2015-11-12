Чубаров: Россия пойдет на любые затраты, чтобы поддерживать экономическую ситуацию в Крыму (видео)
Глава Меджлиса заявил, что в случае отключения электроэнергии, у РФ нет необходимой мощности для того, чтобы удерживать там ситуацию, кроме того, украинская электроэнергия подается на военные базы.
Энергетическая блокада Крыма может повлиять на российскую оккупационную власть.
Об этом народный депутат, глава Меджлиса Рефат Чубаров рассказал Эспрессо.TV с кулуарах Верховной Рады.
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"Существуют различные формы воздействия на оккупантов, но они не настолько объективны, чтобы люди это чувствовали. По моему мнению, эффективным рычагом могут быть экономические отношения, в частности, по поставкам электроэнергии. Ведь Россия пойдет на любые затраты, чтобы поддерживать экономическую ситуацию в Крыму. В случае отключения электроэнергии, у РФ нет необходимой мощности для того, чтобы удерживать там ситуацию, кроме того, наша электроэнергия подается на военные базы", - пояснил Чубаров.
Как сообщал УНИАН, украинские энергетики 11 октября прекратили поставки электричества в Крым по линии "Мелитополь-Джанкой". Заместитель председателя штаба гражданской инициативы по блокаде Крыма Изет Гданов сообщил, что около поврежденной ЛЭП собрались сотни участников блокады, в том числе и местные жители, и энергетики не могли продолжить ремонтные работы и закольцевали данную ветку. По словам главы Минэнерго Демчишина, энергетической блокады Крыма нет.