Чубаров: Россия пойдет на любые затраты, чтобы поддерживать экономическую ситуацию в Крыму (видео)

Энергетическая блокада Крыма может повлиять на российскую оккупационную власть.

Об этом народный депутат, глава Меджлиса Рефат Чубаров рассказал Эспрессо.TV с кулуарах Верховной Рады.

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"Существуют различные формы воздействия на оккупантов, но они не настолько объективны, чтобы люди это чувствовали. По моему мнению, эффективным рычагом могут быть экономические отношения, в частности, по поставкам электроэнергии. Ведь Россия пойдет на любые затраты, чтобы поддерживать экономическую ситуацию в Крыму. В случае отключения электроэнергии, у РФ нет необходимой мощности для того, чтобы удерживать там ситуацию, кроме того, наша электроэнергия подается на военные базы", - пояснил Чубаров.

Как сообщал УНИАН, украинские энергетики 11 октября прекратили поставки электричества в Крым по линии "Мелитополь-Джанкой". Заместитель председателя штаба гражданской инициативы по блокаде Крыма Изет Гданов сообщил, что около поврежденной ЛЭП собрались сотни участников блокады, в том числе и местные жители, и энергетики не могли продолжить ремонтные работы и закольцевали данную ветку. По словам главы Минэнерго Демчишина, энергетической блокады Крыма нет.