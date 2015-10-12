Активисты заявили о начале "энергетической" блокады Крыма (фото)

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на заместителя председателя штаба гражданской инициативы по блокады Крыма Изета Гданова.

"Это будет тупиковая ветка, на Крым по ней электричество не пойдет. В рамках действующего законодательства будем доводить до ведома власть имущих, что поставки электричества в Крым, по меньшей мере, аморальны", - заявил он, добавив, что еще три линии продолжат поставлять энергию на оккупированный полуостров.

Гданов пояснил, что одна из электроопор линии на Херсонщине ранее была повреждена неизвестными. Около нее собрались сотни участников блокады, в том числе, и местные жители. Из-за этого энергетики не могли продолжить ремонтные работы: на объекте находились посторонние люди. Поэтому энергетики отключили и закольцевали данную ветку.

20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.

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Участники «гражданской блокады» по-прежнему не пропускают фуры на полуостров. Участники крымскотатарского национального движения и представители добровольческих батальонов разбили на административной границе со стороны Херсонской области палаточные городки и заявляют, что не допустят возобновления товарных поставок на оккупированную территорию. Власти России и оккупированного ею Крыма осудили эти действия.