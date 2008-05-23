Пинзеник уверен, что страна способна справиться с инфляцией

Министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК уверен, что страна способна справиться с проблемой инфляции.

Как передает корреспондент, об этом он заявил, выступая сегодня с трибуны Верховной Рады.

«Нас беспокоит проблема инфляции, однако хочу подчеркнуть, что сейчас, в мае, мы ожидаем серьезные тенденции по замедлению инфляции. Мы это видели и по первой декаде, и особенно ощутимыми они стали во второй декаде», - сказал министр.

При этом В.ПИНЗЕНИК добавил, что данный вопрос должен быть «предметом дискуссий специалистов», и при этом не следует провоцировать «инфляционные ожидания».

Как сообщал УНИАН, В.ПИНЗЕНИК 21 мая отметил, что инфляция во второй декаде мая приблизительно в 4 раза ниже, чем в первой декаде.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%).

Госбюджет-2008 рассчитан с учетом, в частности, инфляции - 9,6%.

В апреле т.г. Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2008 года с 13,8 до 17,2%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%.