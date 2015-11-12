"Час майже вийшов. Тисни": Возле Рады активисты требуют немедленно принять визовые законы

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 50 человек.

Часть из них держит в руках настенные часы, намекая, в частности, что права человека всегда актуальны. Также из колонок раздается звук тиканье секундных стрелок.

Среди законопроектов, на принятии которых настаивают участники акции, - внесение изменений в Конституцию об отмене неприкосновенности народных депутатов и судей (№1776), вопрос запрета дискриминации в трудовых правоотношениях (№3442), вопрос об установлении факта рождения или смерти на временно оккупированной территории (№3171).

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Кроме того, участники акции требуют принять законопроект относительно документов о подтверждении гражданства Украины, удостоверения личности или ее специального статуса (№3224).

Среди лозунгов, которые написаны на плакатах и транспарантах участников акции: Треба тиснути”, “Час майже вийшов. Тисни” ("Надо нажимать", "Время почти вышло. Нажимай").

Некоторые участники акции также имеют символику ЛГБТ-сообщества.

Также участники акции установили возле парламента символическую скульптуру песочных часов.