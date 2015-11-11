Замкнутый круг: Гройсман заявил, что сократить количество нардепов могут только сами депутаты 300 голосами

Об этом во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область сообщил спикер Верховной Рады Украины, передает "112 Украина".

"Полная оптимизация численного состава украинского парламента может быть, но это вопрос Конституции и политического консенсуса между ключевыми политическими силами", - заявил он.

Гройсман отметил, что речь может идти об оптимизации, но когда это произойдет, должны решать фракции, поскольку для принятия такого решения необходимо 300 голосов.

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Напомним, в конце октября во время заседания Конституционной комиссии Гройсман высказал мнение, что уменьшение количества депутатов может положительно повлиять на работу Рады.

Ранее размещенная на официальном сайте президента Украины электронная петиция об уменьшении количества депутатов Верховной Рады Украины до 100 человек собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.