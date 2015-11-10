ЕС может начать диалог с ЕАЭС после отказа Москвы от экономического давления на Киев – еврокомиссар

Европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявляет, что формализация отношений Европейского Союза с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) возможна только в случае полной реализации Минских договоренностей и отказа России от применения экономических санкций против Украины из-за применения углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли Украина-ЕС.

Об этом она сказала в интервью УНИАН накануне визита в Украину, который пройдет 12-13 ноября.

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«Прежде всего, мы должны убедиться, что Минские договоренности реализуются в полном объеме, что применяется ЗСТ Украина-ЕС, и что Россия не предпринимает никаких мер по отношению к Украине», - заявила Мальмстрем.

Кроме того, еврокомиссар констатировала, что и у самого ЕС есть «достаточно много проблем с Россией в ВТО, которые необходимо решать». «Это все - условия, прежде чем мы сможем начать формальные отношения с Евразийским союзом», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза. В ЕАЭС входят Россия, Казахстан и Беларусь.