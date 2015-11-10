В Челябинске судят парня, раскрасившего Ленина в цвета украинского флага

11:22, 10 ноября 2015
Политика
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Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело против парня, раскрасившего памятник Ленину в цвета украинского флага.

Фото КП

Как сообщили в прокуратуре российского региона, 26-летнего Ивана Гильмутдинова обвиняют по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), пишет Росбалт.

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По версии следствия, 6 апреля "обвиняемый, пренебрегая общественными интересами, осознавая, что портит сооружение – памятник, установленный В.И. Ленину в сквере "Алое поле", разукрасил его красками синего и желтого цветов".

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Сообщается, что обвиняемый полностью признал свою вину.

Как сообщал УНИАН,  бюст Ленина в Челябинске раскрасили в желто-синие цвета в ночь на вторник, 8 сентября.

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