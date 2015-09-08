В Челябинске бюст Ленина вновь раскрасили в сине-желтые цвета
В России в очередной раз раскрасили бюст Ленина в цвета флага Украины
В Челябинске бюст Ленина в ночь на вторник, 8 сентября, раскрасили в желто-синие цвета флага Украины, пишет Chelyabinsk.ru.
В настоящее время памятник закрыт полотном.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
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В апреле бюст Ленина в Челябинске уже был раскрашен.
В сообщении говорится, что полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали подозреваемого в раскраске бюста Ленина на Алом Поле в Челябинске этой весной. 26-летний мужчина взят под стражу. В ходе проведенного обыска по месту его жительства сотрудники правоохранительных органов обнаружили куртку и перчатки со следами краски.