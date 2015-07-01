Порошенко: нет необходимости в досрочных парламентских выборах после внесения изменений в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

По словам президента, изменения в Конституцию в части децентрализации не предусматривают значительной реорганизации полномочий Верховной Рады, "потому что полномочия Верховной Рады почти не изменяются или вообще не изменяются".

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"В связи с этим я не вижу необходимости организации и проведения досрочных выборов Верховной Рады в связи с принятием изменений в Конституцию в части децентрализации", - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, после принятия изменений в Конституцию законодательство Украины будет адаптировано к этим изменениям, соответственно, заработают префекты, будет больше полномочий у местного самоуправления, и "избрание новых составов местных советов будет необходимо".

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"Я совершенно не исключаю, что после внесения всех изменений в Конституцию очередные выборы в местные советы будут необходимы. Но это будет определять Верховная Рада", - отметил президент Украины.

Как сообщалось ранее, президент подчеркнул, что децентрализация не означает ослабления центральной власти в ключевых для государства вопросах.