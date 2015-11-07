Дания готова оказать поддержку малому и среднему бизнесу в Украине - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

«Был хороший разговор с Кристианом Енсеном (министром иностранных дел и развития Дании - УНИАН). Дания откроет инвестиционный фонд для развития предприятий малого и среднего бизнеса Украины», - написал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, министр Климкин находится с визитом в Королевстве Дания. В рамках рабочего визита он провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Дании Кристианом Йенсеном. Йенсен подтвердил, что Дания выступает за политическое урегулирование ситуации на Донбассе, а российская сторона должна нести ответственность за обеспечение полного прекращения огня и освобождение украинских политзаключенных.

Кроме того, министры обменялись мнениями относительно активизации в 2016 году политического диалога Украины и Дании за счет двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях, в том числе проведения первого в истории дипломатических отношений официального визита в Украину премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена.

Как отметили в МИД, стороны согласились, что высокая динамика политических контактов должна стать позитивным сигналом для возобновления объемов двусторонней торговли и инвестиций.