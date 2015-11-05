Адвокаты Корбана заявляют о несоответствии подписей следователей в экземплярах материалов дела

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Оксана Томчук заявила, что сторона защиты еще не получила полного пакета материалов дела, но, изучив два экземпляра из этих материалов, была установлена вероятность служебной подделки подписей.

"В одном ходатайстве под одной фамилией лица стоят четыре разные подписи", - сказала Томчук.

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В этой связи она позвонила в милицию и заявила о совершении преступления - служебной подделке подписей.

"На разных документах под одним и тем же лицом разные подписи", - сказал адвокат Андрей Богдан.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский районный суд Киева обязал сторону обвинения предоставить стороне защиты Корбана материалы, обосновывающие ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Также суд объединил в одно производство жалобу адвокатов на задержание Корбана и ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения.

Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты стали требовать освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 8.40 истек 72-часовой срок его задержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре сообщили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи суда).

В тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

Сегодня с утра Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании лидеру «УКРОПа» меры пресечения.