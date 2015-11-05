Террористы обстреляли Красногоровку из минометов
17:09, 05 ноября 2015Политика
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Боевики с подконтрольной "ДНР" территории обстреляли жилые кварталы города Красногоровка Донецкой области.
Террористы обстреляли Красногоровку из минометов / reporter.dn.ua
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
"В 11:15 российско-террористические наемники подвергли минометному обстрелу Красногоровку со стороны Старомихайловки", - сказано в сообщении.
Обстрел был осуществлен из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
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"Вопреки Минским договоренностям, боевики обстреляли из 82-мм минометов мирных жителей", - отмечает пресс-центр АТО.
По его данным, одна мина взорвалась по улице Солнечной, 6, вблизи жилых домов, но жертв и пострадавших в результате обстрела нет.
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