Печерский суд перенес рассмотрение заявления защиты Корбана в другое помещение

11:46, 05 ноября 2015
Политика
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Печерский районный суд Киева рассмотрит заявление защиты лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана об отводе судьи Ларисы Цокол в помещении суда на улице Гайцана. 

Митинг в поддержку Корбана / Facebook

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Корбана Оксана Томчук. 

"В канцелярии сообщили, что дело расписано на судью Карабаня в суде на Гайцана", - сказала Томчук. 

Сегодня утром Печерский райсуд начал заседание с рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения Корбану в помещении по адресу: ул. Крещатик, 27а.

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