Печерский суд перенес рассмотрение заявления защиты Корбана в другое помещение
11:46, 05 ноября 2015Политика
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Печерский районный суд Киева рассмотрит заявление защиты лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана об отводе судьи Ларисы Цокол в помещении суда на улице Гайцана.
Дело расписано на судью Карабаня в суде на Гайцана / Facebook
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Корбана Оксана Томчук.
"В канцелярии сообщили, что дело расписано на судью Карабаня в суде на Гайцана", - сказала Томчук.
Сегодня утром Печерский райсуд начал заседание с рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения Корбану в помещении по адресу: ул. Крещатик, 27а.
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