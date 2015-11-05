Печерский суд перенес рассмотрение заявления защиты Корбана в другое помещение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Корбана Оксана Томчук.

"В канцелярии сообщили, что дело расписано на судью Карабаня в суде на Гайцана", - сказала Томчук.

Сегодня утром Печерский райсуд начал заседание с рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения Корбану в помещении по адресу: ул. Крещатик, 27а.