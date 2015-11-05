Фракция "Самопомич" сегодня рассмотрит вопрос об участии в коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины от "Самопомочи" Егор Соболев подтвердил, что сегодня вечером планируется заседание фракции.

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Как сообщал УНИАН, 4 ноября Егор Соболев заявил, что сегодня фракция "Самопомич" обсудит его предложение о переходе в оппозицию.

Как считает депутат, в оппозицию необходимо переходить тогда, когда нет настоящего сотрудничества внутри коалиции. "И когда твои самые большие по размеру партнеры по коалиции фактически имеют совместное голосование с Оппозиционным блоком, общие цели с Оппозиционным блоком, совместный бизнес с Оппозиционным блоком. И это мешает всему, прежде всего, эффективной борьбе с коррупцией", - сказал он.