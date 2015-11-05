В Днепропетровский областной совет прошли кандидаты семи партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об свидетельствуют официальные данные областной избирательной комиссии.

В облсовет прошли «Оппозиционный блок» с 33,82% голосов избирателей (46 депутатских мандатов), «УКРОП» -18,31% (25 мандатов), БПП «Солидарность» - 10,27% (14 мандатов), «Відродження» - 7,82% (10 мандатов), ВО «Батькивщина» - 6,64% (9 мандатов), «Радикальная партия»-6,06% (8 мандатов). Также 8 депутатских мандатов получила «Самопоміч» с 5,69% голосов избирателей.

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Как сообщал УНИАН, в выборах в Днепропетровской облсовет принимали участие 13 партий.