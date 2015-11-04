Суд перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы на содержание Корбана под стражей
Печерский райсуд Киева перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы защиты лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана на содержание его под стражей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила председательствующий судья Светлана Бабенко.
Сторона обвинения заявила, что требует времени для ознакомления с жалобой защиты Корбана относительно содержания его под стражей.
Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Затем силовики перевезли его в Киев.
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2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.
Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.
В Генпрокуратуре в тот же день информировали, что Корбан находится в Киеве и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда). Вечером адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.