Суд перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы на содержание Корбана под стражей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила председательствующий судья Светлана Бабенко.

Сторона обвинения заявила, что требует времени для ознакомления с жалобой защиты Корбана относительно содержания его под стражей.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Затем силовики перевезли его в Киев.

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2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре в тот же день информировали, что Корбан находится в Киеве и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда). Вечером адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.