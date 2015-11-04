Следователи запрещают доставлять Корбана в суд - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Корбана Андрей Богдан.

"Это заседание, согласно закону, обязательно должен состояться. На заседание должны доставить задержанного. Следователь Генеральной прокуратуры совершает преступление, поскольку запрещает сотрудникам следственного изолятора доставлять задержанного на заседание суда", - подчеркнул адвокат.

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Вместе с тем защитник заявил, что следователь вообще не общается с адвокатами Корбана, ничего не говорит и не дает ни одного документа. Богдан отметил, что не знает, в каком виде существует запрет на доставку Корбана на судебное заседание. "Нам сказали работники следственного изолятора, что следователя нет и заявки на доставку в суд нет", - отметил адвокат.

При этом он сообщил, что официально новое подозрение Корбану не предъявлялось. "Срок на предъявление такого подозрения уже закончился, и статья Уголовного процессуального кодекса говорит прямо: если в течение 24 часов с момента задержания не было предъявлено подозрение, то задержанного немедленно следует освободить", - подчеркнул Богдан.

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Таким образом, заявил он, Корбана сегодня должны были уже освободить после вчерашнего повторного задержания в Чернигове. По его словам, Корбана должны были отпустить в 8:42.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Его доставили в Главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в изоляторе временного содержания СБУ.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

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Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера УКРОПа, поскольку в 8:40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в изолятор СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре в тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда). Вечером адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

Сегодня в Печерском райсуде Киева запланированы слушания по жалобе адвокатов Корбана на его незаконное содержание под стражей.