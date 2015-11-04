Рада в первом чтении одобрила создание канала иновещания "Ukraine tomorrow"

За данное решение проголосовали 245 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, передает корреспондент УНИАН.

Данным законопроектом предусмотрено создание юридического лица в форме государственного предприятия "Иновещательная телерадиокомпания Украины "Ukraine Tomorrow" (ИНТУ), которое будет обеспечивать потребности иностранной аудитории, в частности иностранных украинцев, формировать положительный имидж Украины в мире путем оперативного, объективного информирования о событиях в Украине, официальной внутренней и внешней политике и позиции государства, деятельности государственных органов.

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Законом предусмотрено, что образование ИНТУ осуществляется по решению Кабмина. Оно будет создано на базе государственной телерадиокомпании "Всемирная служба "Украинское телевидение и радиовещание" и общества с ограниченной ответственностью "Банковское телевидение", и подчиняться центральному органу исполнительной власти в сфере обеспечения информационного суверенитета Украины.

Законопроектом предусмотрен запрет вмешиваться государственным органам и органам местного самоуправления, их должностным и служебным лицам, а также негосударственным организациям в деятельность ИНТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, которая распространяется ИНТУ.

Законопроектом запрещается распространение ИНТУ материалов и сообщений, содержащих скрытую рекламу, имеющих признаки одностороннего представления интересов политических партий, общественных организаций, субъектов хозяйствования и других лиц, которые могут ввести в заблуждение аудиторию относительно объективности освещения информации, а также свидетельствуют о влиянии третьих лиц на форму и содержание программ ИНТУ.

Согласно законопроекту, источниками финансирования ИНТУ могут быть: средства, полученные от продажи собственной теле- и радиопродукции; средства, полученные от трансляции рекламы; плата за предоставление в пользование авторскими и смежными правами; средства государственного бюджета; добровольные, благотворительные и спонсорские взносы, пожертвования физических и юридических лиц (кроме анонимных пожертвований).

Министр информационной политики Юрий Стець отметил, что уже встретился с более чем 20 послами, представителями дипломатических учреждений, в частности, Турции, Греции, Канады, Австралии, Израиля, Болгарии относительно распространения сигнала. Он отметил, что подписаны соглашения с представителями кабельных операторов Австралии, Канады, Греции, Молдовы, Эстонии, Латвии.

По его словам, "1 декабря этот телеканал будет транслироваться не только спутником на 5 континентах, а по подписанным соглашениям получит десятки миллионов зрителей".