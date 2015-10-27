Стець хочет покинуть должность министра информполитики 3 декабря

Министр информационной политики Юрий Стець заявляет, что может подать в отставку уже 3 декабря после отчета в Верховной Раде о своей работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на брифинге.

“Третьего декабря, после года моей работы, я собираюсь доложить обществу, держать отчет перед коалицией, написать заявление и озвучить свою отставку, поскольку я считаю, что каждый политик должен выполнить свои задачи и озвучить планы для тех своих коллег, которые остаются работать”, - сказал Стець.

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По словам Стеця, до декабря ему удастся завершить всю запланированную работу, в частности по созданию мультимедийной платформы иновещания и восстановлению вещания на Донбассе.

“Это будет абсолютно правильным шагом, если после выполнения этой миссии у меня будет возможность публично на пресс-конференции озвучить, что, выполнив свою миссию, я подаю в отставку”, - сказал Стець.