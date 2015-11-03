Президент заявляет о недопустимости издевательства над украинскими журналистами в Крыму

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обыски в помещениях известной крымскотатарской журналистки Лилии Буджуровой, а также сотрудников канала ATR – это очередное нарушение прав человека на полуострове и еще одна попытка мести нашим гражданами, которые сохраняют свое достоинство и не воспринимают оккупацию Крыма.

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Это также нарушение оглашенного 30 октября в рамках 70-й Генассамблеи ООН Совместного заявления 36 государств по ситуации в сфере прав человека во временно оккупированном Россией Крыму, инициатором которого я выступил", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 2 октября у сотрудников телеканала ATR Эльзары Ислямовой и Буджуровой в Крыму и у родственников генерального директора ATR Ленура Ислямова в Крыму и в Москве проходили обыски. Кроме того, состоялся обыск на предприятии, которое занимается пассажирскими перевозками по Крыму и которое принадлежит отцу Ислямова.