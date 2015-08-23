Порошенко: ВСУ получили самый большой в Европе боевой опыт по показателю ведения гибридной войны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время церемонии вручения государственных наград и присвоения очередных званий военнослужащим Вооруженных сил, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы и Службы безопасности, которые защищали и продолжают защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в зоне АТО.

«Мне приятно, что среди тех, кому сейчас присвоено звание генерала, абсолютное большинство – это командиры бригад, которые приняли на себя самое трудное – первый удар», – сказал Порошенко, отметив, что присутствующие военные продемонстрировали мужество с самого начала агрессии против Украины, несмотря на низкую боеспособность войска, когда не было техники, заканчивались боеприпасы, не было формы, обеспечения.

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Глава государства подчеркнул, что благодаря храбрости украинских воинов, Украине удалось с достоинством выстоять – освободить большую часть Донбасса, остановить агрессора, когда он ввел регулярные вооруженные силы и, нарушая правила войны, расстреливал пленных, пытался уничтожить боевой дух Вооруженных сил Украины.

«Горжусь, что мы вместе с вами, вместе с украинским народом, волонтерами, благодаря действиям эффективного военного руководства за этот год создали новую армию», – заявил президент.

«Это другая армия – обученная, хорошо подготовленная, с высоким и эффективным боевым опытом, которая всему миру продемонстрировала, что значит мощь украинского войска», – отметил президент, напомнив, что вчера в Чугуеве армии передали самую большую за всю историю существования Украины партию бронетехники, тяжелой артиллерии, автомобилей, «хаммеров», самоходных артиллерийских установок.

Как отмечается в сообщении, среди тех, кому сегодня было присвоено очередное офицерское звание, глава государства отметил первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Андрея Тарана, который во время АТО продемонстрировал уникальный опыт сочетания военного дипломата и боевого генерала; первого заместителя командующего войск оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ генерал-майора Андрея Грищенко, которого Порошенко назвал классическим примером формирования украинского офицера, а теперь уже и генерала, под командованием которого бригада продемонстрировала, как надо бить врага.

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Начальника 169-го учебного гвардейского центра Сухопутных войск ВСУ генерал-майора Олега Микаца президент назвал примером того, как укрепляются украинские Вооруженные силы. «Работают социальные лифты. На сегодняшний день занять позицию руководителя невозможно, если ты в бою не докажешь свою способность эффективно управлять вверенным тебе подразделением. Я хотел бы поблагодарить Олега Михайловича за действия бригады и за то, что он взял на себя непростой участок работы по подготовке боевого слаживания частей и подразделений украинской армии», - отметил он.

Отдельно глава государства отметил первого заместителя командующего высокомобильных десантных войск ВСУ генерал-майора Юрия Содоля и его командование десантниками.

За значительный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Украины, добросовестное служение украинскому народу, безупречное выполнение воинского долга во время антитеррористической операции орденом Богдана Хмельницкого I степени награжден командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Анатолий Пушняков.

Среди награжденных орденом «За мужество» III степени - старший разведчик 73-го морского центра специального назначения Военно-Морских сил ВСУ старшина 1 статьи Виталий Даценко и заместитель командира 1-й разведывательно-поисковой группы специального назначения Западного территориального управления Национальной гвардии Украины капитан Назар Гинка. Среди других награжденных медалью «За безупречную службу» III степени начальник отдела пограничного контроля штаба Донецкого пограничного отряда подполковник Владимир Галецкий.

«Я горжусь быть верховным главнокомандующим такого войска, где есть такие солдаты, как вы. Страна гордится своими героями», - подчеркнул президент.

Глава государства также вручил высокие награды работникам предприятий государственного концерна «Укроборонпром».