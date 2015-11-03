Суд продлил Швайке пребывание под залогом до 4 января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом внефракционный народный депутат Андрей Ильенко сообщил на брифинге в Верховной Раде.

Также он напомнил, что завтра Печерский райсуд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей другому "свободовцу", подозреваемому по делу о беспорядках под Радой, - Юрию Сиротюку.

"Завтра снова будет суд над Юрием Сиротюком в 15 часов в Печерском суде на улице Гайцана в Киеве", - сказал депутат.

Ильенко также подчеркнул, что Сиротюк по результатам выборов стал депутатом Киевсовета.

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Как сообщал УНИАН, Швайку вместе с другими "свободовцами" обвиняют в организации столкновений возле Верховной Рады 31 августа 2015 года. Тогда после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната, в результате чего погибли четверо бойцов Нацгвардии и еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией и другими организациями.

10 сентября Печерский райсуд Киева отпустил Швайку на поруки народных депутатов.

30 сентября Апелляционный суд Киева принял решение об аресте Швайки до 4 ноября, определив размер залога в более чем 1,2 миллиона гривень. В тот же день залог был внесен.