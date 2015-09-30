Однопартиец свободовца Швайки внес за него залог в 1,2 миллиона гривень

Об этом сообщается на странице ВО «Свобода» в Facebook.

«Руководитель секретариата ВО "Свобода" Александр Мирный внес залог за Игоря Швайку», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Киева изменил Швайке, подозреваемому в организации и участии в беспорядках возле Верховной Рады 31 августа, меру пресечения с личного поручительства на арест с правом внесения 1млн 218 тыс. грн залога.

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Справка УНИАН. 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Всего погибли 4 бойца Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

10 сентября суд избрал для Швайки меру пресечения в виде личного поручительства семи народных депутатов.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях возле ВР вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.