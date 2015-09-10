Суд отпустил "свободовца" Швайку на поруки депутатов

Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра АПК, члена ВО «Свобода» Игоря Швайки меру пресечения в виде личного поручительства семи народных депутатов.

Соответствующую резолютивную часть постановления объявила сегодня следственный судья Печерского районного суда Киева Олеся Батрин. Таким образом отказав в удовлетворении ходатайства стороны обвинения в применении к Швайке меры пресечения в виде ареста.

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«Следственный судья приняла в ходатайстве следователя МВД Украины согласованного с прокурором управления надзора Генпрокуратуры Украины отказать. Применить к Швайке меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов Ильенко, Бублик, Емца, Левченко и др,», - отмечается в постановлении.

Также суд обязывает Швайку в течение двух месяцев действия меры пресечения прибывать по вызову к следователю или прокурору в установленный период, не отлучаться из населенного пункта без предупреждения следователя или прокурора, сдать на хранение заграничный паспорт. Постановление подлежит немедленному выполнению с момента объявления и может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней.