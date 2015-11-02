Генпрокуратура отзывает представление об аресте Клюева - СМИ
23:44, 02 ноября 2015Политика
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Генеральная прокуратура отзывает представление об задержании и аресте народного депутата Сергея Клюева.
ГПУ отзывает представление об аресте Клюева / Фото УНИАН
Эту информацию LB.ua подтвердил первый заместитель председателя регламентного комитета, депутат от фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник.
По его словами, сегодня в комитет пришло соответствующее письмо от ГПУ, в котором говорится, что представление отзывается для доработки.
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Напомним, представление Генпрокуратуры о задержании и аресте Сергея Клюева регламентный комитет парламента рассматривал 30 июня.
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