Генпрокуратура отзывает представление об аресте Клюева - СМИ

23:44, 02 ноября 2015
Политика
5282 0

Генеральная прокуратура отзывает представление об задержании и аресте народного депутата Сергея Клюева.

Фото УНИАН

Эту информацию LB.ua подтвердил первый заместитель председателя регламентного комитета, депутат от фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник.

По его словами, сегодня в комитет пришло соответствующее письмо от ГПУ, в котором говорится, что представление отзывается для доработки.

Читайте такжеСоболев рассказал, как Сергею Клюеву дали сбежать из Украины

Напомним, представление Генпрокуратуры о задержании и аресте Сергея Клюева регламентный комитет парламента рассматривал 30 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter