Генпрокуратура отзывает представление об аресте Клюева - СМИ

Эту информацию LB.ua подтвердил первый заместитель председателя регламентного комитета, депутат от фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник.

По его словами, сегодня в комитет пришло соответствующее письмо от ГПУ, в котором говорится, что представление отзывается для доработки.

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Напомним, представление Генпрокуратуры о задержании и аресте Сергея Клюева регламентный комитет парламента рассматривал 30 июня.