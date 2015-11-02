Шокин снова обещает привлечь к ответственности организаторов убийства Гонгадзе
Генеральный прокурор Виктор Шокин заверяет, что следствие по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе продолжается и организаторы обязательно будут наказаны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
"Пукач сейчас придумывает какую-то чепуху, чтобы избежать реального наказания... Сейчас проводятся очень сложные экспертизы, очень сложные. Они уже заканчиваются, и организаторы (убийства) будут привлечены", - сказал Шокин.
Читайте такжеАдвокат Пукача заявил отвод коллегии судей, считая, что из-за давления из АП они не могут быть непредвзятыми
На вопрос, сколько организаторов, он ответил: "Не один".
Как сообщалось, убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.
15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.
Читайте такжеМосийчук заявил о мести со стороны Шокина и Порошенко за его обвинения в краже документов по делу Гонгадзе
Еще один обвиняемый – Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года он был задержан.
29 января 2012 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, приговорив его к пожизненному лишению свободы. В свою очередь адвокат осужденного Пукача требует от Апелляционного суда Киева отменить приговор его подзащитному и направить дело на новое расследование.