Шокин снова обещает привлечь к ответственности организаторов убийства Гонгадзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

"Пукач сейчас придумывает какую-то чепуху, чтобы избежать реального наказания... Сейчас проводятся очень сложные экспертизы, очень сложные. Они уже заканчиваются, и организаторы (убийства) будут привлечены", - сказал Шокин.

Читайте такжеАдвокат Пукача заявил отвод коллегии судей, считая, что из-за давления из АП они не могут быть непредвзятыми

На вопрос, сколько организаторов, он ответил: "Не один".

Как сообщалось, убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Читайте такжеМосийчук заявил о мести со стороны Шокина и Порошенко за его обвинения в краже документов по делу Гонгадзе

Еще один обвиняемый – Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года он был задержан.

29 января 2012 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, приговорив его к пожизненному лишению свободы. В свою очередь адвокат осужденного Пукача требует от Апелляционного суда Киева отменить приговор его подзащитному и направить дело на новое расследование.