При появлении правоохранителей некоторые депутаты вскочили и начали разбегаться – Гройсман
Когда в зал, где проходил согласительный совет Верховной Рады, вошли правоохранители и пытались вручить повестку Вадиму Новинскому, некоторые депутаты начали разбегаться в разные стороны.
Об этом во время брифинга заявил спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, передает "112 Украина".
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"Для меня была очень странной позиция народных депутатов. Некоторые из них вскочили и стали разбегаться в разные стороны. Поэтому удивило меня как появление тех людей, которые начали зачитывать не ту информацию, так и реакция депутатов", - заявил Гройсман.
Как сообщалось, начальник отдела Главного следственного управления МВД Украины Василий Смих заявил на согласительном совете в ВР о намерении вручить повестку на допрос народному депутату от "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому, но того не оказалось на заседании.