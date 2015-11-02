При появлении правоохранителей некоторые депутаты вскочили и начали разбегаться – Гройсман

Об этом во время брифинга заявил спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, передает "112 Украина".

Читайте такжеКоролевская уверяет, что никуда не убегала и о повестке ничего не знает

"Для меня была очень странной позиция народных депутатов. Некоторые из них вскочили и стали разбегаться в разные стороны. Поэтому удивило меня как появление тех людей, которые начали зачитывать не ту информацию, так и реакция депутатов", - заявил Гройсман.

Как сообщалось, начальник отдела Главного следственного управления МВД Украины Василий Смих заявил на согласительном совете в ВР о намерении вручить повестку на допрос народному депутату от "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому, но того не оказалось на заседании.