Береза: Сегодняшнее задержание Корбана в Днепропетровске - это "какой-то адский бред"

Об этом заявил народный депутат Украины, внефракционный Борислав Береза.

В Facebook он написал: «Задержание Корбана в Днепропетровске сегодня - это какой-то адский бред!».

«Те, кто разжег войну на Донбассе не задержаны. Кернес - все еще мэр Харькова, а Добкин - депутат ВР. Клюев сбежал. Азаров-младший спокойно продает свое имущество в Австрии. Ефремов по утрам с толпой охраны бегает трусцой в Киевском Ботаническом саду. А Корбана арестовали. Он не белый и не пушистый. Но он точно лег костьми и не дал появиться «Днепропетровской Народной Республики»! Он входил в команду людей, которые тогда тратили свое время и свои деньги чтобы сохранить Украину. Можно относиться по-разному к ним как к персоналиям. Но посмотрите на Донецк и на Днепр. Разницу видите? Это разница есть лишь по той причине, что Корбан, Филатов и многие другие тогда выбрали не роль удельных князьков, а территориальную целостность Украины! Корбан не ангел, но уж точно не тот, кого надо арестовывать первым! Задержите всех тех, кто совершал и совершает преступления против Украины, но находится на свободе. Задержите их!», - подчеркнул Береза.

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Он считает, что «арест Корбана - это расшатывание Украины, попытка подставить президента и получить дестабилизацию в стране накануне двухлетней годовщины начала Майдана и окончания выборов».

«Те, кто это сделал, должны понимать, что последствия могут быть необратимы. Притом, как во внутренней ситуации, так и во внешней. И враги Украины распиарят это события так, что отмыться будет крайне сложно, а то и невозможно», - добавил политик.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии “УКРОП” заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета «УКРОП» Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предъявили каких-либо документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.

В СБУ и ГПУ подтвердили арест Корбана и заявили, что подозревают его в создании преступной группировки.