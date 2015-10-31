СБУ и ГПУ проводят "широкомасштабную спецоперацию" в Днепропетровске, в которой задействовано более 500 сотрудников

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на Facebook.

"СБУ и ГПУ проводят широкомасштабную спецоперацию в Днепропетровске! Задействовано более 500 сотрудников Службы. Подробности через несколько часов. Никакой политики!" – написала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала лидера партии«Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана.

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По информации пресс-службы областной организации партии “УКРОП”, сейчас проводятся обыски у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета «УКРОП» Бориса Филатова.

«У членов партии массовые обыски. По офисах, партнерах. Корбана СБУ задержала и увезла в неизвестном направлении», – сообщил Филатов в Facebook.

По его словам, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предъявили каких-либо документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.