В УКРОПе назвали обыски и задержания своих партийцев политическими репрессиями

«Только политические репрессии. Видимо, кому-то не нравится хороший результат УКРОПа на местных выборах, который мы показали, войдя в 15 областных советов, 150 городских советов, более 200 районных советов. Возможно, кто-то хочет давить на меня перед вторым туром. Я пока не могу понять, но это могут быть только политические репрессии. В Днепропетровске идет тотальная зачистка партии», – заявил один из лидеров УКРОПа Борис Филатов в эфире канала«112 Украина».

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Он также рассказал подробности задержания главы политсовета партии Геннадия Корбана. «Корбана задержали на моих глазах – без объяснения причин и без единого документа. К нему пришли домой и начали ломать дверь. Когда я подошел (он живет по соседству) и спросил, что происходит, мне сообщили, что здесь ищут преступника, который, по их данным, находится в этом доме. Они взломали дверь, схватили Корбана на пороге и повезли неизвестно куда», – сказал Филатов.

Он добавил, что задержание проводили около 8 бойцов «Альфы» в балаклавах и двое следователей ГПУ.

«Весь город набит «глушилками», все время падает связь, на каждом перекрестке – «Фольксваген»с вооруженными людьми и затемненными окнами. Такого даже при Януковиче и близко не было. Обыскивают волонтеров – это уже слишком. Следующим шагом они, видимо, начнут расстреливать наших партийцев», – добавил народный депутат.

Филатов также сообщил, что партия рассчитывает на поддержку общественности.