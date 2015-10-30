Мэр Краматорска определится во втором туре

Как сообщает корреспондент УНИАН, Краматорская городская избирательная комиссия вечером 30 октября огласила официальные результаты выборов городского головы.

Согласно итоговому протоколу, в голосовании приняло участие 57,5 тысяч, или 37,5% избирателей.

Больше всего голосов набрал самовыдвиженец и действующий заместитель городского головы Андрей Панков – за него проголосовало 46,26%. За самовыдвиженца и депутата Верховной Рады Максима Ефимова проголосовало 31,32% избирателей. Третье место занял представитель "Блока Петра Порошенко "Солидарнисть" Владимир Сергиенко – он набрал 11,5% голосов. Остальные кандидаты не смогли достичь даже двухпроцентного рубежа.

Таким образом, во второй тур, который состоится 15 ноября, вышли Ефимов и Андрей.