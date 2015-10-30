ЦИК до конца дня ожидает протоколы о результатах выборов мэров - Охендовский
Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский отмечает, что до конца дня ЦИК ожидает подписания сельскими, поселковыми и городскими комиссиями протоколов по выборам соответствующих председателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Охендовский сказал на брифинге.
Он отметил, что сегодня последний день, когда сельские, поселковые и городские комиссии должны установить результаты выборов сельских, поселковых и городских голов.
"До конца сегодняшнего дня Центральная избирательная комиссия ожидает подписания соответствующих протоколов, принятия соответствующих решений сельскими, поселковыми и городскими избирательными комиссиями", - сказал Охендовский.
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Вместе с тем, глава ЦИК отметил, что для установления результатов выборов депутатов местных советов, которые избирались по пропорциональной избирательной системе, закон предусматривает другой, 10-дневный срок.
"Результаты этих выборов должны быть установлены до 4 ноября включительно", - сказал он.
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Охендовский надеется, что ни одна территориальная избирательная комиссия не допустит бездействия.
"Будем внимательно следить за принятием соответствующих решений территориальных избирательных комиссий. В случае необходимости и в пределах своих полномочий Центральная избирательная комиссия, безусловно, будет вмешиваться в отдельных случаях", - подчеркнул председатель ЦИК.