Кличко не снимет своей кандидатуры и не поссорится с БЮТ

Кандидат в мэры Киева Виталий КЛИЧКО заявляет, что он ни при каких обстоятельствах не снимет свою кандидатуру на внеочередных выборах 25 мая. Об этом он заявил журналистам, комментируя появление провокационных открыток, в которых говорится о снятии его кандидатуры в интересах кандидата от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА.

«Я ни при каких обстоятельствах не сниму свою кандидатуру с кандидатов на должность киевского городского председателя. Мне доверяют киевляне и я дал им слово сделать их жизнь безопасной и комфортной. И я сдержу слово», - цитирует В.КЛИЧКО его пресс-служба.

Также он заявил, что для него «мэрство не является самоцелью, а лишь средством для того, чтобы превратить Киев в действительно европейскую столицу, чтобы Киев стал в уровень с такими городами, как Париж, Лондон и Нью-Йорк».

В.КЛИЧКО отметил, что никогда не поверит в то, что БЮТ может опуститься к применению грязных технологий, поэтому сделал вывод, что к этому причастна третья сторона.

Политик заверил, что оппонентам ни при каких обстоятельствах не удастся поссорить БЮТ и Блок Виталия Кличко.

«Блок Юлии Тимошенко – наши стратегические партнеры, с которыми мы планируем создать большинство в следующем созыве Киеврады для того, чтобы проводить в городе необходимые реформы. Поэтому я обращаюсь к нашим оппонентам: вам не удастся нарушить наши с БЮТ партнерские отношения», - подчеркнул В.КЛИЧКО.