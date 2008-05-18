Янукович про НУ-НС, БЮТ, досрочные выборы, власть и оппозицию

Партия регионов готова к досрочным парламентским выборам, но не будет их инициировать. Об этом сказал в интервью телеканалу “Интер” лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что “мы не будем инициаторами и никогда не были, но мы всегда готовы”.

На вопрос о возможном заговоре с НУНС или БЮТ по поводу “теневой коалиции”, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что Партия регионов никогда не была и не будет “обслуживающим персоналом ни в одной политической партии”. “Мы самодостаточная партия и самая большая фракция в парламенте”, - отметил лидер “регионалов”.

По его словам, разговоры со стороны НУНС или БЮТ о якобы заговоре с Партией регионов - “это они друг друга запугивают”.

В.ЯНУКОВИЧ призвал членов коалиции дать «честный ответ» - она на сегодня существует или нет?

«Почему они на весь мир клянутся, но правда, не крестятся при этом, что коалиция есть, она будет, и будет сколько угодно. Пусть они скажут правду прежде всего», - отметил лидер Партии регионов.

Он подчеркнул, что возглавляемая им партия «больше привыкла работать в исполнительной власти», чем в оппозиции. По его словам, не «является секретом, что в оппозиции нужно быть больше популистом и авантюристом, поскольку играть честно очень тяжело».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодня «немножко неестественно выглядит власть и оппозиция». «И придет время, когда украинский народ поменяет нас местами», - прибавил он.

Он раскритиковал власть за то, что она делает вид, «что нас нет в этом государстве, что их не интересует наша точка зрения».