БЮТ поддерживает предложение НУ-НС

Блок Юлии Тимошенко инициирует проведение в понедельник, 19 мая, общего собрания коалиции, на котором предлагается рассмотреть политическую ситуацию в стране и в самой коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом проинформировал первый заместитель председателя фракции Блока Юлии Тимошенко Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он заявил, что БЮТ не только поддерживает предложение председателя блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслава КИРИЛЕНКО рассмотреть на заседании правительства вопросы борьбы с коррупцией, но также считает, что эту тему пора обсудить и на общем собрании коалиции.