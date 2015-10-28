ТИК Павлограда собралась для решения судьбы второго тура выборов в городе
10:44, 28 октября 2015Политика
530 0
В Павлограде началось заседание территориальной избирательной комиссии (ТИК), на котором будет рассматриваться вопрос относительно проведения второго тура выборов мэра города, сообщил начальник штаба кандидата в мэры от партии УКРОП Евгения Терехова Эдуард Станько.
REUTERS
«Заседание началось, очень надеемся, что ТИК вернет второй тур», – сказал Станько.
По его словам, перспективы на успех есть, положительное решение может быть вынесено, если представители в ТИК от «Радикальной партии Олега Ляшко», «Батькивщины» и других политсил поддержат это решение.
"Всю ночь мы вели переговоры, надеемся что РПЛ и Батькивщина поддержат проведение второго тура», – сказал он.
Как известно, вчера ЦИК отменил проведение второго тура выборов мэра в Павлограде, ссылаясь на то, что в протоколе городской избирательной комиссии о результатах голосования за городского голову количество избирателей меньше 90 тысяч.
ТИК Павлограда собралась для решения судьбы второго тура выборов в городе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter