ТИК Павлограда собралась для решения судьбы второго тура выборов в городе

«Заседание началось, очень надеемся, что ТИК вернет второй тур», – сказал Станько.

По его словам, перспективы на успех есть, положительное решение может быть вынесено, если представители в ТИК от «Радикальной партии Олега Ляшко», «Батькивщины» и других политсил поддержат это решение.

"Всю ночь мы вели переговоры, надеемся что РПЛ и Батькивщина поддержат проведение второго тура», – сказал он.

Как известно, вчера ЦИК отменил проведение второго тура выборов мэра в Павлограде, ссылаясь на то, что в протоколе городской избирательной комиссии о результатах голосования за городского голову количество избирателей меньше 90 тысяч.