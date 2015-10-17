В Мариуполе демократические силы объединились против нарушений избирательного законодательства

"Ситуация на данный момент сложилась такая, что ни одно обращение ни от одной демократической силы в ЦИКе не рассмотрено. Все нарушения закона "Оппоблоком" попросту замалчиваются. Идет незаконное вмешательство в работы Мариупольской городской избирательной комиссии", – сообщил кандидат на пост городского головы от "Украинского объединения патриотов" Роман Соколов на пресс-конференции 17 октября в Мариуполе.

На пресс-конференции также присутствовали представители "Батькивщины", "Самопомочи", "Радикальной Партии Олега Ляшко", партии "Сила людей".

Участники мероприятия сообщили, что 16 октября почти в 12 часов ночи были незаконно прекращены полномочия семи членов городской избирательной комиссии от демократических сил якобы "за систематическое невыполнение своих обязанностей», несмотря на то, что все протоколы заседаний Мариупольской городской избирательной комиссии содержат их фамилии и этими членами комиссии не было пропущено ни одного заседания. ЦИК же проигнорировала жалобы на нарушения закона со стороны новоявленной главы комиссии Ирины Юриной от партии "Нова держава".

Также на пресс-конференции представитель УКРОПа Денис Гаврилов публично отказался от ордена "За мужество", "поскольку патриотам Мариуполя неинтересны ордена, вознаграждения, деньги".

"Мы выступаем за Мариуполь в составе Украины, за единую Украину. Ответа Президента мариупольские патриоты ждут сегодня", – заявили участники пресс-конференции. Они также сообщили, что завтра в Мариуполе в 11:00 на площади Свободы пройдет митинг за честные и открытые выборы и против "Оппоблока".

Напомним, сегодня утром 7 членов Мариупольской городской избирательной комиссии, представляющие, в частности, "Оппозиционный блок", Народный фронт, "Народную партию", приняли решение о печати бюллетеней в типографии газеты "Приазовский рабочий". Как сообщили в УКРОПе Мариуполя, решение это является нелегитимным, поскольку согласно закону о местных выборах, при протокольном составе комиссии 18 человек для принятия решений необходимо минимум 12 голосов. При этом на заседание не были допущены представители демократических сил и журналисты.

Ранее глава комиссии всячески затягивала решение вопроса о печати бюллетеней, что ставило под угрозу проведение выборов. "В очередной раз "Оппозиционный блок" пытается провести выборы в по своему сценарию", – говорит Роман Соколов. По его словам, все решения председатель комиссии, представляющая партию "Нова держава", в составе которой на выборы идут коммунисты, принимала единолично, без голосования, советуясь только с некими представителями группы "Метинвест". "Доходило до того, что председатель делала заявку, что ей надо посоветоваться с юристом (но не юристом горизбиркома, а неизвестным, постоянно находящимся рядом с председателем) выходила из зала заседания и уезжала на час в неизвестном направлении", – говорит Сколов.