Штайнмайер призвал скорее провести выборы на остальной территорий Донбасса

Франк-Вальтер Штайнмайер назвал позитивным тот факт, что местные выборы в Украине, "несмотря на сложную ситуацию, смогли пройти без значительных инцидентов", передает украинская редакция "Немецкой волны".

"Миссия ОБСЕ/БДИПЧ в своей первой оценке констатировала преимущественно честный и прозрачный процесс голосования и подсчета. Отдельные нарушения, такие как отмена выборов в Мариуполе и Красноармейске, должны быть расследованы, выборы там должны быть быстро проведены", - отметил Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Напомним, выборы в Мариуполе и Красноармейске не состоялись 25 октября из-за проблемы с печатью бюллетеней.

При этом глава немецкого МИДа подчеркнул, что для дальнейшего внедрения минских договоренностей нужно, чтобы в "обозримом будущем" выборы смогли состояться по общепризнанным правилам также и на временно подконтрольных боевикам территориях Донбасса. "Сейчас для этого должен быть безотлагательно принят и введен в действие закон о выборах в соответствии с положениями минских договоренностей", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.