Согласование Украиной и РФ поставок газа может быть примером для решения ситуации на Донбассе - Штайнмайер

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии в Twitter.

"Приветствую тот факт, что после трудных переговоров между Украиной и Россией соглашение по энергоснабжению этой наступающей зимы было достигнуто", - заявил Штайнмайер.

В этой связи он отметил: "Я ожидаю, что этот конструктивный дух перевесит, когда дело дойдет до решения кризиса на востоке Украины".

Как сообщал УНИАН, Украина, Россия и Еврокомиссия 25 сентября согласовали условия зимнего газового пакета на период с 1 октября 2015 года до конца марта 2016 года.

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Согласно документу, украинская сторона взяла обязательства закупить, начиная с октября, 2 млрд кубометров газа для закачки в хранилища. На закупку этого объема правительство Украины должно выделить 500 млн долл. В свою очередь, Россия берет на себя обязательства снизить цену на свой газ для Украины в 4-м квартале 2015 года и 1-м квартале 2016 года до конкурентного уровня, сопоставимого с уровнем цен для сопредельных с Украиной стран ЕС.

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На 2 октября в Париже запланировано провести встречу лидеров "нормандской четверки" по ситуации на Донбассе.