Тимошенко анонсировала конкурс по продаже ОПЗ

Конкурс по продаже пакета акций Одесского припортового завода состоится 20 мая в Доме правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, конкурс с участием иностранных и отечественных инвесторов начнется в 11.00 в Большом залу Дома правительства (7-й этаж).

В пресс-службе отметили, что состоится прозрачный конкурс, с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона.

Аккредитация журналистов будет продолжаться до 17.00 19 мая. Аккредитация осуществляется по телефонам: 256-65-71, 256-75-81, 256-75-94, 256-75-82.

Вход в Дом правительства будет осуществляться через 1 и 3 подъезды.