КИУ: На выборах в Одессе победил действующий мэр Труханов

По результатам обработки 100% протоколов, на выборах Одесского городского головы победил действующий мэр Геннадий Труханов с результатом 51,64%.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины», на выборах городского головы Одессы больше всего избирателей проголосовало за Труханова - 51,64% (138 353 голоса), второе место занимает Александр Боровик - 24,78% (66387 голоса избирателей). На третьем месте - Эдуард Гурвиц, получивший поддержку 8,45% (22631) избирателей.

Как сообщал УНИАН, Одесская городская избирательная комиссия на выборах в мэры Одессы зарегистрировала кандидатами 42 человека.