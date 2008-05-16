НУ-НС надеется ”выжать” из БЮТ еще больше уступок

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО призывает БЮТ отказаться от внесения в повестку дня Верховной Рады вопроса относительно изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пленарном заседании парламента.

«Эту тему с повестки дня украинского парламента необходимо снять вообще, а сконцентрироваться на вопросах экономики, бюджета, местного самоуправления», – сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что изменения в Конституцию Украины – это «не разменная монета» для достижения промежуточных политических целей.

Ранее народный депутат, представитель фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ заявил, что БЮТ согласилась проголосовать за закон о Кабинете Министров, и только потом – за пакет антиинфляционных законопроектов. На таком порядке голосования настаивала фракция НУ-НС. Голосования в ВР по этим вопросам прошли результативно.