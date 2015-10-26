От Луценко ждут "жесткого разговора" в середине БПП

«Как первый заместитель председателя фракции «Народный фронт», напоминаю своему коллеге, что именно за эти направления несут ответственность чиновники, делегированные в Кабинет Министров от Блока Петра Порошенко», - подчеркнул Андрей Тетерев на своей странице в Facebook, комментируя слова Луценко.

В частности, отметил Тетерев, - за ситуацию в энергетике, за осуществление социальной политики, за ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, состояние образования, за медицину. «Все эти должностные лица представляют «Блок Петра Порошенко», - подчеркнул Андрей Тетерук.

Он также добавил, что после финансовой децентрализации руководители областных администраций, назначение которых происходит через Администрацию Президента Украины, несут личную ответственность за состояние дел в своих регионах.

«Поэтому есть еще одна возможность провести жесткий разговор в середине «Блока Петра Порошенко», - подчеркнул Тетерев.

«Странным выглядит то, что только после выборов отдельные политики начали осознавать тяжелую ситуацию в стране. В то время когда и правительство, и фракция «Народный фронт» продолжают последовательно решать проблемы страны в ежедневном режиме», - отметил народный депутат.

Андрей Тетерук также добавил, что реформы в правительстве ввели представители «Народного фронта»: Арсен Аваков с реформой МВД и Павел Петренко с пакетом реформ в Минюсте, «при полном содействии премьер-министра Украины Арсения Яценюка».