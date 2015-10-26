Одним из депутатов Одесского горсовета станет император Палпатин - СМИ

Как сообщает Думская, Палпатин Дмитрий Викторович 1990 года рождения работает императором в ООО "Палпатин финанс групп".

Согласно сообщению, он проходит в городской совет по списку партии "Доверяй делам".

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"В своем 57-м округе на поселке Котовского он набрал 54,4%, оставив далеко позади конкурентов", - отметили в издании.

Отмечается, что всего партия "Доверяй делам" проводит в горсовет 30 или 31 депутата, то есть чуть меньше половины состава (64).