Ющенко обвиняет в возникновении кризиса Тимошенко и Медведчука
Президент убежден, эмоции пройдут
|Виктор Ющенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал, выступая на Международной конференции «Конституционный суд в системе органов государственной власти: актуальные проблемы, пути их решения».
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что существует два варианта внесения изменений в Конституцию. Первый, который он отстаивает, - широкое обсуждение в обществе проекта с дальнейшим его внесением в парламент.
Второй вариант – внесение изменений в Конституцию тайком, под заказ определенной политической силы, как это было в 2004 году.
Он выразил сожаление, что и сегодня есть в Украине силы, которые пытаются повторить сценарий 2004 года.
«Сегодня история напоминает историю 2004 года, когда лидер одной из ведущих партий Украины - лидер правительства с В.МЕДВЕДЧУКОМ и определенной компании, которая готовила изменения 2004 года, сегодня фактически написали новую Конституцию», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он рассказал, что на этой неделе планировалось уже предварительно одобрить и направить в Конституционный Суд вариант, разработанный БЮТ. В частности, В.ЮЩЕНКО рассказал, что на вторник планировалось создать Временную специальную комиссию по внесению изменений в Конституцию, а в четверг провести голосование.
«Этого не произошло. К большому счастью, этого не произошло, нашлись политические силы, которые не могли идти таким путем. Отсюда возник кризис, который наблюдается на текущей неделе», - сказал Президент.
«Я убежден, что это эмоции, которые пройдут, но главное – мы не допустили очередного некорректного подхода к национальной Конституции», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что, следовательно, несмотря ни на что, конституционный процесс в Украине идет демократическим правовым путем.