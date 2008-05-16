Ющенко обвиняет в возникновении кризиса Тимошенко и Медведчука

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет в возникновении политического кризиса в стране премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и одного из руководителей СДПУ(о) Виктора МЕДВЕДЧУКА, которые пытались на этой неделе внести изменения в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал, выступая на Международной конференции «Конституционный суд в системе органов государственной власти: актуальные проблемы, пути их решения».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что существует два варианта внесения изменений в Конституцию. Первый, который он отстаивает, - широкое обсуждение в обществе проекта с дальнейшим его внесением в парламент.

Второй вариант – внесение изменений в Конституцию тайком, под заказ определенной политической силы, как это было в 2004 году.

Он выразил сожаление, что и сегодня есть в Украине силы, которые пытаются повторить сценарий 2004 года.

«Сегодня история напоминает историю 2004 года, когда лидер одной из ведущих партий Украины - лидер правительства с В.МЕДВЕДЧУКОМ и определенной компании, которая готовила изменения 2004 года, сегодня фактически написали новую Конституцию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он рассказал, что на этой неделе планировалось уже предварительно одобрить и направить в Конституционный Суд вариант, разработанный БЮТ. В частности, В.ЮЩЕНКО рассказал, что на вторник планировалось создать Временную специальную комиссию по внесению изменений в Конституцию, а в четверг провести голосование.

«Этого не произошло. К большому счастью, этого не произошло, нашлись политические силы, которые не могли идти таким путем. Отсюда возник кризис, который наблюдается на текущей неделе», - сказал Президент.

«Я убежден, что это эмоции, которые пройдут, но главное – мы не допустили очередного некорректного подхода к национальной Конституции», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что, следовательно, несмотря ни на что, конституционный процесс в Украине идет демократическим правовым путем.