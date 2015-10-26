Наблюдатели ПАСЕ: голосование на выборах прошло хорошо "за исключением некоторых отклонений от правил"

Об этом сообщила вице-президент Конгресса местных и региональных властей ПАСЕ Гудрун Мослер-Торнстром. "В целом день голосования прошел спокойно, голосование прошло хорошо за исключением некоторых отклонений от правил", - сказала Гудрун Мослер-Торнстром, которая возглавляла делегацию наблюдателей от ПАСЕ.

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По ее словам, на большинстве участков избирательным комиссиям удалось эффективно выполнять свои обязанности, несмотря на сложность законодательства.

По ее мнению, избиратели могли проголосовать свободно и без запугиваний. “Однако информация о кандидатах, особенно тех, кто избирался в местные советы, была плохо представлена”, - сказала Мослер-Торнстром.

По ее словам, наблюдатели от Конгресса местных и региональных властей ПАСЕ получали сообщения о покупке голосов и возможности подкупа членов комиссий, особенно там, где разница между голосами была маленькой.

"Поэтому борьба с коррупцией во время выборов - это ключевой элемент реформ, которые сейчас проходят в Украине", - сказала Мослер-Торнстром.

Она также отметила, что избирательная среда была конкурентной, но не все кандидаты имели возможность зарегистрироваться. "К сожалению, не всем независимым кандидатам на всех уровнях удалось принять участие в выборах", - сказала Гудрун Мослер-Торнстром.