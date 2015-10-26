В Луцке УКРОП удерживает первенство - данные параллельного подсчета
По состоянию на 5.35 26 октября в Луцке на параллельном подсчете подсчитано 95 процентов бюллетеней.
Такие данные обнародовала Волынская областная региональная парторганизация политической партии «Украинского Объединения Патриотов – УКРОП».
Данные по Луцку в облсовет (обработано 75 760 с 77 830 бюллетеней):
УКРОП – 34,74 %
ВО «Батькивщина» – 7,92 %
БПП «Солидарность» – 11,34 %
«Радикальная партия» Олега Ляшко – 4,95 %
«Наш край» – 2,31 %
ВО «Свобода» – 10,86 %
«Самопомощь» – 7,79 %
«Аграрная партия» – 0,97 %
Общественное движение «Народный контроль» – 7,83 %
«Гражданская позиция» – 2,21 %
Данные по Луцку в горсовет (обработано 72 906 из 77 830 бюллетеней):
УКРОП – 30, 25 %
ВО «Батькивщина» – 7,43 %
БПП «Солидарность» – 16,33 %
«Радикальная партия Олега Ляшко» – 5,93 %
Наш край – 1,5 %
ВО «Свобода» – 9,33 %
«Самопомощь» – 8,61 %
«Аграрная партия» – 0,61 %
Общественное движение «Народный контроль» – 6,42 %
«Гражданская позиция» – 2,37 %
Соответственно на выборах Луцкого городского председателя (обработано 75 266 с 77 830 бюллетеней):
БПП «Солидарность» – Николай Романюк – 38,6 %
УКРОП – Александр Товстенюк – 32,1 %
ВО «Свобода» – Сергей Кудрявцев – 7,33