В Луцке УКРОП удерживает первенство - данные параллельного подсчета

По состоянию на 5.35 26 октября в Луцке на параллельном подсчете подсчитано 95 процентов бюллетеней.

Такие данные обнародовала Волынская областная региональная парторганизация политической партии «Украинского Объединения Патриотов – УКРОП». Данные по Луцку в облсовет (обработано 75 760 с 77 830 бюллетеней): УКРОП – 34,74 % ВО «Батькивщина» – 7,92 % БПП «Солидарность» – 11,34 % «Радикальная партия» Олега Ляшко – 4,95 % «Наш край» – 2,31 % ВО «Свобода» – 10,86 % «Самопомощь» – 7,79 % «Аграрная партия» – 0,97 % Общественное движение «Народный контроль» – 7,83 % «Гражданская позиция» – 2,21 % Данные по Луцку в горсовет (обработано 72 906 из 77 830 бюллетеней): УКРОП – 30, 25 % ВО «Батькивщина» – 7,43 % БПП «Солидарность» – 16,33 % «Радикальная партия Олега Ляшко» – 5,93 % Наш край – 1,5 % ВО «Свобода» – 9,33 % «Самопомощь» – 8,61 % «Аграрная партия» – 0,61 % Общественное движение «Народный контроль» – 6,42 % «Гражданская позиция» – 2,37 % Соответственно на выборах Луцкого городского председателя (обработано 75 266 с 77 830 бюллетеней): БПП «Солидарность» – Николай Романюк – 38,6 % УКРОП – Александр Товстенюк – 32,1 % ВО «Свобода» – Сергей Кудрявцев – 7,33

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