В Луцке УКРОП удерживает первенство - данные параллельного подсчета

11:47, 26 октября 2015
Политика
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По состоянию на 5.35 26 октября в Луцке на параллельном подсчете подсчитано 95 процентов бюллетеней.

Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75

Такие данные обнародовала Волынская областная региональная парторганизация политической партии «Украинского Объединения Патриотов – УКРОП».

Данные по Луцку в облсовет (обработано 75 760 с 77 830 бюллетеней):

УКРОП – 34,74 %

ВО «Батькивщина» – 7,92 %

БПП «Солидарность» – 11,34 %

«Радикальная партия» Олега Ляшко – 4,95 %

«Наш край» – 2,31 %

ВО «Свобода» – 10,86 %

«Самопомощь» – 7,79 %

«Аграрная партия» – 0,97 %

Общественное движение «Народный контроль» – 7,83 %

«Гражданская позиция» – 2,21 %

Данные по Луцку в горсовет (обработано 72 906 из 77 830 бюллетеней):

УКРОП – 30, 25 %

ВО «Батькивщина» – 7,43 %

БПП «Солидарность» – 16,33 %

«Радикальная партия Олега Ляшко» – 5,93 %

Наш край – 1,5 %

ВО «Свобода» – 9,33 %

«Самопомощь» – 8,61 %

«Аграрная партия» – 0,61 %

Общественное движение «Народный контроль» – 6,42 %

«Гражданская позиция» – 2,37 %

Соответственно на выборах Луцкого городского председателя (обработано 75 266 с 77 830 бюллетеней):

БПП «Солидарность» – Николай Романюк – 38,6 %

УКРОП – Александр Товстенюк – 32,1 %

ВО «Свобода» – Сергей Кудрявцев – 7,33

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