СМИ: На избирательном участке в Одессе выявили 20% недействительных бюллетеней
07:32, 26 октября 2015Политика
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При подсчете голосов на выборах в облсовет обнаружили большое количество бюллетеней без печати.
На одном из избирательных участков Одессы обнаружили бюллетени без печатей / Фото УНИАН
На участке №511274 в Одессе, при подсчете голосов на выборах в облсовет обнаружили большое количество бюллетеней без печати избирательной комиссии.
Как сообщил «Думской» один из наблюдателей, таких бюллетеней, которые по закону являются недействительными, оказалось 20% от общего числа.
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«Такая ситуация могла произойти либо из-за халатности членов комиссии, которые забыли поставить печати и не проконтролировали это при выдаче бюллетеней избирателям, либо это результат плохо подготовленного вброса», - отметил наш собеседник.
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