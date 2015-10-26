СМИ: На избирательном участке в Одессе выявили 20% недействительных бюллетеней

На участке №511274 в Одессе, при подсчете голосов на выборах в облсовет обнаружили большое количество бюллетеней без печати избирательной комиссии.

Как сообщил «Думской» один из наблюдателей, таких бюллетеней, которые по закону являются недействительными, оказалось 20% от общего числа.

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«Такая ситуация могла произойти либо из-за халатности членов комиссии, которые забыли поставить печати и не проконтролировали это при выдаче бюллетеней избирателям, либо это результат плохо подготовленного вброса», - отметил наш собеседник.