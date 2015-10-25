В местной типографии Запорожья экстренно перепечатали 613 тысяч бюллетеней

Как передает корреспондент УНИАН, причиной для заказа тиража бюллетеней, по словам главы Запорожской городской избирательной комиссии Артема Ляха, стали технические погрешности, выявленные в тираже бюллетеней: неправильное написание фамилии одного из кандидатов на пост мэра, а также внесение районными избиркомами данных об округе в бюллетени для выборов на пост мэра Запорожья.

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«Нам типография пошла навстречу - они за свой счет отпечатали. С типографией подписаны дополнительные договоры, и с ЦИК решается вопрос о финансировании. В результате ошибок, обнаруженных в бюллетенях, одна треть запорожцев не смогла бы проголосовать на выборах городского головы, а это значит, что выборы могли быть признаны недействительными», - пояснил Лях.

Решение о печати нового тиража было принято накануне городской избирательной комиссией и необходимый тираж, по словам Ляха, отпечатан и передан на участки для голосования.

ЦИК данный тираж обойдется в сумму около 0,5 млн грн.

Старый тираж, по решению Запорожского горизбиркома, должен быть уничтожен.

«Городская избирательная комиссия приняла решения об уничтожении старого тиража испорченных бюллетеней в издательстве «Керамист». Чтобы избежать вопросов с использованием «старых» бюллетеней, горизбирком проголосовал за создание нового оригинального макета бюллетеня – не похожего на изначальный макет», - добавил руководитель городской ТИК.