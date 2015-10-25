В местной типографии Запорожья экстренно перепечатали 613 тысяч бюллетеней
В местной типографии Запорожье экстренно перепечатали 613 тысяч бюллетеней для голосования за кандидатов на пост городского председателя.
Как передает корреспондент УНИАН, причиной для заказа тиража бюллетеней, по словам главы Запорожской городской избирательной комиссии Артема Ляха, стали технические погрешности, выявленные в тираже бюллетеней: неправильное написание фамилии одного из кандидатов на пост мэра, а также внесение районными избиркомами данных об округе в бюллетени для выборов на пост мэра Запорожья.
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«Нам типография пошла навстречу - они за свой счет отпечатали. С типографией подписаны дополнительные договоры, и с ЦИК решается вопрос о финансировании. В результате ошибок, обнаруженных в бюллетенях, одна треть запорожцев не смогла бы проголосовать на выборах городского головы, а это значит, что выборы могли быть признаны недействительными», - пояснил Лях.
Решение о печати нового тиража было принято накануне городской избирательной комиссией и необходимый тираж, по словам Ляха, отпечатан и передан на участки для голосования.
ЦИК данный тираж обойдется в сумму около 0,5 млн грн.
Старый тираж, по решению Запорожского горизбиркома, должен быть уничтожен.
«Городская избирательная комиссия приняла решения об уничтожении старого тиража испорченных бюллетеней в издательстве «Керамист». Чтобы избежать вопросов с использованием «старых» бюллетеней, горизбирком проголосовал за создание нового оригинального макета бюллетеня – не похожего на изначальный макет», - добавил руководитель городской ТИК.